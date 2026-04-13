En medio de un clima de opiniones divididas en el mundo del fútbol, el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, se metió de lleno en la interna de Boca Juniors para respaldar públicamente a Juan Román Riquelme. Pese a ser un confeso hincha de Argentinos Juniors, Fernández no escatimó en elogios para la labor dirigencial del "10".

En declaraciones al programa Dupla Técnica, el dirigente peronista calificó como "muy injustas" las críticas que algunos sectores de la hinchada lanzan contra el actual presidente boquense. "Cuando veo que le reclaman cosas a Riquelme, con todo lo que le dio a Boca y con la prolijidad en las cuentas que está teniendo... Creo que yo no soportaría tanta injusticia", sentenció.

El éxito más allá de los títulos

Para el exjefe de Estado, la vara con la que se mide a los dirigentes deportivos suele ser errónea. "La dirigencia deportiva no es solamente que el equipo salga campeón. Es también ver que el club no se demacre, y eso él lo hace muy bien", explicó. Además, destacó que al observar los balances de la institución se nota que "Boca funciona muy bien", algo que le asombra ante los cuestionamientos externos.

Un escollo para las Sociedades Anónimas

Uno de los puntos más fuertes de la defensa de Fernández fue la postura política de Riquelme respecto al modelo de gestión de los clubes. Según el exmandatario, la figura de Román genera anticuerpos en sectores de poder por su defensa de las Asociaciones Civiles.

"Un Riquelme que quiere que Boca siga al servicio de sus socios y no una Sociedad Anónima al servicio de accionistas, molesta mucho a muchos. Sin ninguna duda", aseguró, vinculando el malestar de ciertos sectores con intereses económicos que buscan desembarcar en el fútbol argentino.

El "pedestal" del Bicho

Finalmente, el expresidente recordó el paso de Riquelme por Argentinos Juniors en 2014, cuando regresó para ayudar al equipo a ascender a Primera División. Para Alberto, Román comparte el "pedestal" de la historia del club de La Paternal junto a Diego Maradona y Claudio Borghi.

"Riquelme vino a la B para ascender a Argentinos después de haber sido una figura mundial. Solo si somos muy desagradecidos no podemos agradecerle", concluyó Fernández, reforzando su admiración por el dirigente xeneize tanto en lo deportivo como en lo político.