El mediodía del lunes 20 de abril comenzó en la Legislatura Porteña el velatorio de Luis Brandoni, actor y figura central de la cultura argentina, en una ceremonia abierta al público, familiares, amigos y colegas. La despedida se extenderá durante aproximadamente 12 horas.

La decisión de realizar un velatorio prolongado fue tomada por sus hijas, Florencia y Micaela, junto a su círculo íntimo, en coordinación con el productor teatral Carlos Rottemberg, quien participó de la organización del homenaje.

Según se informó, la extensión del velatorio responde a un pedido que el propio Brandoni había expresado en vida, vinculado a su mirada sobre las ceremonias de despedida. En ese sentido, habría manifestado en distintas ocasiones su preferencia por velorios de mayor duración, en contraste con los formatos más breves actuales.

El productor Carlos Rottemberg explicó que cada aspecto del homenaje fue consensuado con la familia del actor. En ese marco, las hijas del artista resolvieron extender el acceso al público durante toda la jornada para permitir una despedida sin restricciones horarias.

El acceso a la Legislatura se mantuvo abierto de forma continua, lo que permitió la llegada de allegados, compañeros de trabajo y público en general. La organización previó un flujo constante de personas durante todo el día.

Finalizado el velatorio en la Legislatura, el cronograma contempla el traslado hacia la capilla del Cementerio de Chacarita, donde se realizará una nueva instancia de despedida. Posteriormente, sus restos serán llevados al Panteón de Actores, donde quedará el homenaje final.