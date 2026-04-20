Un joven de 22 años denunció un hecho de hurto ocurrido en la intersección de calles Las Heras y Tumbez, en Villa Hipódromo. La causa quedó en manos de la Subcomisaría Villa Hipódromo, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Según consta en la denuncia, el damnificado se dedica a la compra y venta de artículos a través de Facebook Marketplace. Hace aproximadamente un mes había realizado un intercambio con una usuaria identificada como “Brisa Sharon”, a quien le entregó un celular a cambio de dos camperas.

En esta oportunidad, la misma usuaria volvió a contactarlo por Messenger para consultarle si tenía disponible un teléfono Samsung. El joven ofreció un Samsung A04e por un valor de $45.000 y acordaron encontrarse en la zona de Las Heras y Tumbez.

Al arribar al lugar, el denunciante fue recibido por un hombre de aproximadamente 1,80 metros, contextura robusta, tez blanca/rojiza y cabello corto negro. Vestía pantalón Adidas negro con líneas blancas, campera Puma negra, gorra gris y zapatillas Adidas grises. El joven lo relacionó con la usuaria debido a una imagen en la red social donde ambos aparecían juntos.

Tras el encuentro, el sujeto pidió revisar el teléfono. En ese momento, manifestó que “iba adentro a probarlo” e ingresó a una vivienda de adobe ubicada en inmediaciones del lugar, sin cierre perimetral y con construcción al fondo del terreno.

Pasado el tiempo sin que el individuo regresara, el damnificado dio aviso al 911. Personal del Comando Sur se hizo presente en el lugar y comenzó las tareas de búsqueda.

Posteriormente, mediante averiguaciones, los efectivos lograron ubicar otro domicilio donde se entregó de manera voluntaria el celular sustraído: un Samsung A04e color negro, sin chip, sin cuenta Gmail, sin vidrio templado y sin funda.

De acuerdo a la investigación, el presunto autor sería un hombre identificado como Álvarez, y el celular fue hallado en su domicilio. El denunciante acreditó la propiedad del dispositivo.