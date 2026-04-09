A 24 horas del siniestro vial ocurrido en Marquesado, departamento de Rivadavia, la investigación judicial avanzó con resultados concluyentes que permitieron reconstruir la mecánica del hecho. El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, confirmó que el conductor del camión cruzó el semáforo en rojo y provocó el impacto que terminó con la vida de una mujer de 72 años.

El accidente se produjo minutos después de las 9 en la intersección de avenida Libertador y calle Galíndez, un punto de alta circulación vehicular. Según los informes elaborados por los ayudantes fiscales intervinientes, el camión Mercedes Benz circulaba de este a oeste mientras que un Citroën C3 lo hacía en sentido contrario. El análisis de las cámaras de seguridad y las pericias accidentológicas permitieron establecer con precisión la infracción cometida por el chofer.

De acuerdo con los datos incorporados a la causa, el automóvil intentó realizar un giro hacia el norte cuando fue embestido de manera violenta por el vehículo de gran porte. El impacto fue de tal magnitud que el rodado menor fue arrastrado varios metros, quedando con severos daños estructurales. La secuencia quedó registrada por el sistema de monitoreo urbano y fue respaldada por los testimonios recabados en el lugar.

La víctima fatal fue identificada como Graciela Maldonado, de 72 años, oriunda del departamento Chimbas. La mujer viajaba como acompañante en el vehículo y recibió el impacto directo en el lateral, lo que le provocó la muerte en el acto. El informe forense determinó que el fallecimiento se produjo de manera instantánea debido a la violencia del choque.

El conductor del Citroën C3 resultó con heridas de consideración y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internado bajo observación médica. Fuentes sanitarias indicaron que su evolución es monitoreada de forma permanente mientras continúa en evaluación clínica.

Situación judicial del camionero

En tanto, el chofer del camión, identificado como Juan Vicente Díaz, de 40 años, permanece detenido en la Comisaría 34°. Su situación procesal se agravó tras la confirmación de la imprudencia al volante mediante las pruebas incorporadas a la causa.

La investigación continúa en etapa activa, con la recolección de nuevos elementos probatorios y la ampliación de testimonios. Las autoridades judiciales avanzan en la determinación de responsabilidades en un caso que generó fuerte conmoción en la comunidad.

Fuente: San Juan 8.