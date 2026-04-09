De cuánto es el millonario sueldo de Tamara Paganini en Gran Hermano

La subcampeona de la edición de 2001 se convirtió en una de las figuras centrales de Gran Hermano Generación Dorada y esto se refleja en su compensación económica.

Según la información brindada por Fede Flowers en El Observador la actual participante estaría cobrando 5 millones de pesos por semana. Esta cifra equivale a 714 mil pesos por día y supera los 21 millones de pesos mensuales por lo que el comunicador aseguró que "Es la niña mimada de Telefe".

La brecha salarial con otros compañeros es notable ya que el jugador que menos cobra gana 137 mil pesos por semana quedando lejos del millón mensual. Tamara Paganini solo es superada por Andrea del Boca quien habría cerrado un cachet de seis millones de pesos semanales lo que daría un total de 24 millones al mes.

La historia de la concursante conocida como La India incluye una personalidad extrovertida y combativa que causó sensación aunque originalmente solo fue a acompañar a su novio al casting.

Durante su primera etapa permaneció 112 días y quedó segunda detrás de Marcelo Corazza quien se consagró campeón. Tras su salida sufrió problemas económicos y perdió el dinero que ganó al quedar segunda debido al corralito de 2001 que eran 39 mil pesos equivalentes a dólares además de enfrentar cuadros de claustrofobia y ataques de pánico. Incluso llegó a demandar a Gran Hermano y Telefe tras atentar contra su vida por la fama. Actualmente conduce el programa ZAC! los jueves a las 19:00 horas en el streaming La Choza Contenidos.