Internaron nuevamente a Floppy Tesouro y crece la preocupación por su salud

El 9 de abril de 2026 se confirmó que la salud de Floppy Tesouro sigue generando preocupación tras ser internada nuevamente en el Sanatorio Otamendi por una fuerte reacción alérgica vinculada a la medicación que toma.

La modelo relató que sufrió un efecto adverso con erupciones en el cuerpo e intensa picazón, lo que la obligó a volver al centro médico para realizarse controles. Este cuadro ocurre semanas después de haber sido diagnosticada con neuralgia del trigémino a comienzos de marzo, motivo por el cual debió someterse recientemente a una intervención quirúrgica.

Desde la clínica ella compartió una imagen en sus redes sociales y agradeció el apoyo diciendo que "Gracias a todos por sus mensajes, quedé internada en el Sanatorio Otamendi por la alergia que me generó la medicación".

También llevó tranquilidad al expresar que está "Acá controlada por todo el equipo médico. Leo todos sus mensajes". No obstante, se sinceró sobre su estado emocional al manifestar que "No veo la hora de salir de todo esto, mucha angustia e impotencia tengo pero también poniendo garra para salir adelante".

Su pareja, Salvador Becciu, la acompaña en este proceso y publicó una historia destacando que "Ella le pone garra a todo. Va a estar todo bien". La paciente confesó el miedo y la angustia que siente por volver a atravesar estos procedimientos médicos en días que resultan muy difíciles.