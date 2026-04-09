El Banco Nación ofrece un beneficio que permite recuperar hasta 96.000 pesos en compras de supermercados, pero no se trata de un reintegro en una sola operación, sino de un esquema acumulativo que se logra utilizando la promoción durante varias semanas.

El programa funciona con un descuento del 30% en supermercados y mayoristas adheridos, con un tope de reintegro de 12.000 pesos por semana y por cliente.

De esta manera, si una persona aprovecha el beneficio durante ocho semanas consecutivas, puede alcanzar el máximo de 96.000 pesos en devoluciones.

Para acceder al reintegro es necesario cumplir algunos pasos clave. En primer lugar, el pago debe hacerse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. Además, la compra debe abonarse a través de la app BNA+ utilizando la billetera MODO y escaneando el código QR en el comercio.

Otro requisito importante es que el pago sea en una sola cuota y dentro de los días habilitados, que en general son los miércoles, en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

El beneficio alcanza a cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo, Vea, Disco o Día, entre otras, y aplica tanto para compras presenciales como online.

Para activar el reintegro, los usuarios deben tener sus tarjetas vinculadas dentro de la app BNA+ y seleccionar MODO como medio de pago al momento de abonar. Si se paga directamente con la tarjeta o desde otra billetera, el descuento no se aplica.

Así, el reintegro de hasta 96.000 pesos no es automático, sino que requiere planificación y uso sostenido del beneficio semana a semana para alcanzar el máximo ahorro.