Quién es el actor de Sex que confesó "haberle dado" a todas sus compañeras

Durante una transmisión de streaming en el canal DGO junto a Zaira Nara y su equipo el actor Cachete Sierra recordó su participación en la obra teatral Sex. Al ser consultado sobre el tiempo que permaneció en el espectáculo el invitado indicó que fue "un año" mientras los presentes intentaban calcular el volumen de funciones realizadas.

En medio de la charla un anfitrión comentó que "miércoles a domingo son…" pero el actor aclaró que las presentaciones eran desde el "viernes" por lo que estimaron unas seis funciones semanales repartidas en dos temporadas de unos seis meses cada una. Entre risas y ante la dificultad de las cuentas uno de los integrantes del grupo concluyó que "bueno, ya se me perdió la cuenta".

La conversación continuó indagando sobre la convocatoria de público que tenía la propuesta que desafió la cartelera. Frente a la pregunta "¿cuántos espectadores por función?" el protagonista de la anécdota admitió que "fue hace seis años. no recuerdo tanto" apelando a la memoria de sus compañeros de mesa y mencionando el impacto de la pandemia.

Alguien sugirió que asistían "ponele que cien personas" pero Cachete corrigió rápidamente diciendo "no, más de cien personas" elevando la cifra estimada a doscientas personas por noche. Esta cantidad generó sorpresa en el estudio y un participante remarcó que "es un montón, ¿eh?" debido al éxito sostenido del show.

En el bloque más íntimo de la entrevista surgieron interrogantes sobre los vínculos afectivos que se generaron durante su estadía en el elenco. "¿A cuántos o cuántas le diste?" fue la consulta directa que le lanzaron en tono de broma para desmitificar el detrás de escena. El actor respondió con total transparencia que "no tengo el número, pero sí, sucedió, sí" confirmando que existieron romances tanto dentro como fuera del grupo.

Los presentes insistieron para saber si esto ocurrió con gente "del elenco también?" a lo que él contestó "sí" y ante la duda sobre si incluyó a miembros del público también ratificó con un "también, sí" provocando carcajadas. Finalmente una de las integrantes del streaming preguntó "¿me puedo anotar yo para laburar ahí?" y el actor cerró con humor diciendo "y tenés que laburar".