El Gobierno de San Juan proyecta la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de la Salud 12 de Octubre en el departamento Rawson, una obra que demandará una inversión oficial de $2.756.850.401,41 y tendrá un plazo de ejecución de 240 días corridos. El proyecto contempla la construcción de un complejo sanitario que integrará el funcionamiento del CAPS con la sede administrativa de la Zona Sanitaria V, con el objetivo de fortalecer la red de atención primaria en uno de los sectores más poblados del departamento.

El nuevo establecimiento se edificará en un terreno ubicado en la intersección de la calle Néstor Kirchner y una arteria sin nombre, identificado catastralmente como N.C. 04-32-375455. Actualmente, el Centro de Salud 12 de Octubre funciona en un inmueble perteneciente a la sede social de la Unión Vecinal Villa San Ricardo, en la esquina de Chacabuco y Progreso. Tras un relevamiento técnico del edificio actual y el análisis de la demanda sanitaria, se determinó la necesidad de contar con una infraestructura propia que permita ampliar los servicios y adecuar los espacios a los requerimientos de atención de una población estimada en 15.000 habitantes.

El proyecto arquitectónico prevé la construcción de dos bloques independientes dentro del mismo predio. El edificio destinado al Centro de Atención Primaria se ubicará en el frente del terreno, mientras que la sede administrativa de la Zona Sanitaria V se emplazará en el fondo del lote, con funcionamiento autónomo.

El diseño contempla accesos peatonales y vehiculares diferenciados, así como espacios de estacionamiento destinados al público, al personal administrativo y a los servicios del establecimiento. También se prevé un sector específico para ambulancias, áreas técnicas y zonas destinadas al abastecimiento de farmacia y retiro de residuos.

Publicidad

El edificio del CAPS se desarrollará de manera lineal siguiendo la forma del terreno. El ingreso principal contará con un espacio semicubierto destinado al acceso de pacientes y a la sala de espera exterior. La organización interna propone separar claramente las áreas de circulación pública de los sectores técnicos y de servicio, con recorridos diferenciados que faciliten el funcionamiento del establecimiento.

Servicios y áreas de atención

El nuevo centro de salud contará con consultorios destinados a odontología, pediatría, psicología, nutrición, ginecología y medicina general. También se incorporarán áreas de enfermería, vacunatorio, farmacia y sectores administrativos vinculados a la recepción y gestión de pacientes.

La sala de espera incluirá un patio interno accesible al público que permitirá el ingreso de luz natural y ventilación desde el sector norte del edificio. Este espacio funcionará además como elemento de organización interna, separando el área de enfermería, vacunación y farmacia del resto de los consultorios.

El sector de servicios incluirá áreas de esterilización, depósitos para farmacia e insumos generales, depósitos de limpieza, sala de tableros eléctricos, sanitarios para el personal y un office destinado al uso interno del equipo sanitario.

Sede administrativa y reorganización sanitaria

Dentro del mismo predio también se construirá la sede administrativa de la Zona Sanitaria V, que actualmente funciona en el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro. La relocalización permitirá reorganizar el funcionamiento administrativo de la red sanitaria y liberar espacios en ese establecimiento, que actualmente presenta una alta demanda de servicios.

El edificio administrativo estará organizado en torno a un patio central que permitirá iluminación y ventilación natural para las oficinas. El programa incluye espacios destinados a la jefatura de zona con sala de reuniones, áreas de personal, jefatura de enfermería, administración, compras, patrimonio, estadística, ingeniería clínica e informática, además de sectores de trabajo y depósitos.

El proyecto contempla además la posibilidad de una ampliación futura en planta alta, prevista desde el diseño estructural mediante la incorporación de una circulación vertical en el patio central del edificio.

Características constructivas e inversión

El complejo sanitario será construido con estructura de hormigón armado y cubiertas del mismo material. Los interiores contarán con pisos de granito y carpintería de aluminio con vidrios de seguridad, mientras que las ventanas incorporarán rejas y mosquiteros.

El sector de acceso y recepción del CAPS tendrá una cubierta metálica con paneles térmicos autoportantes que generará un espacio semicubierto para el ingreso al establecimiento y la identificación del edificio.

Las obras exteriores incluirán rampas de accesibilidad, solados de hormigón estampado, bancos, canteros y sectores parquizados con especies vegetales. También se prevé la construcción de un muro perimetral con portones metálicos de acceso, además de la instalación de una torre de tanques, sala de grupo electrógeno y depósitos para residuos.

La superficie total del proyecto alcanzará los 1.123,89 metros cuadrados. De ese total, 960,28 metros cuadrados corresponderán a superficie cubierta y 163,61 metros cuadrados a sectores semicubiertos, distribuidos entre el edificio del CAPS y la sede administrativa.