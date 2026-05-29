El Chalet Cantoni abre inscripciones para siete talleres de formación en San Juan

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte lanzó una nueva agenda de formación cultural en el Chalet Cantoni con siete talleres presenciales que comenzarán durante junio en San Juan. La propuesta incluye actividades vinculadas a las artes visuales, el lenguaje audiovisual, la expresión corporal, la comunicación digital y el bienestar integral.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas de formación y fortalecer la profesionalización de los sectores creativos locales. Los talleres serán arancelados y estarán dirigidos tanto a principiantes como a personas con experiencia previa.

La programación comenzará el lunes 1 de junio con “Al borde de la imagen”, un taller de cine y video experimental coordinado por Ana Carolina Quiroga y Gustavo Antúnes. La propuesta tendrá cuatro encuentros y estará destinada a jóvenes, estudiantes, artistas y público general desde los 16 años. Según informaron desde la organización, el espacio apunta a generar “una creación audiovisual libre, creativa y reflexiva” sin necesidad de conocimientos técnicos previos. Para más información e inscripciones llamar al 264 5054362 o 264 5847117.

El martes 2 de junio iniciará “Chi Kung, el arte de despertar nuestra energía vital”, orientado al bienestar físico y emocional mediante ejercicios de respiración, movimiento y concentración. El taller se desarrollará durante junio y julio y estará abierto a personas de todas las edades. Las inscripciones pueden realizarse al 2644757318.

Otra de las actividades previstas es el Taller de Biodanza “Movimiento, expresión y encuentro comunitario”, destinado a adultos interesados en fortalecer vínculos y trabajar la expresión corporal a través de la música y las dinámicas grupales. La propuesta estará coordinada por las profesoras Nélida Bernaldez, Xiomara Torres y Sandra López. Las inscripciones pueden realizarse comunicándose al 2645426258 o al 2645673363.

En el área de artes visuales también se dictará “Retrato Realista: Dominando la Mirada”, a cargo del artista Enzo Robledo. El espacio estará enfocado en técnicas de retrato académico, realismo e hiperrealismo, tanto para principiantes como para dibujantes avanzados que busquen perfeccionar su técnica. Las inscripciones son https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy3htu9o8U_EMV-CeaDYWmcWFfPUjEU-mGrrwjsVcWumL7AQ/viewform.

La agenda incluye además “Cuchillo de Palo - Clínica de obra”, una propuesta destinada a artistas visuales y transdisciplinares que trabajará sobre análisis y revisión de proyectos artísticos desde el contexto sanjuanino. El cierre contemplará una muestra grupal con los trabajos desarrollados por los participantes. Las inscripciones son vía online en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsULYg6ea7II-YbmlrfNlAcdaYe2OWdLuQ7ngH2tS21knygQ/viewform.

Por otro lado, el 4 de junio comenzará el Taller de Redes Sociales para Emprendedores, coordinado por Jessica Aldana. La capacitación estará enfocada en herramientas de comunicación visual para Instagram, incluyendo fotografía, video, diseño y planificación de contenido digital. Los asistentes trabajarán con sus propios teléfonos celulares durante las clases. Para más información e inscripciones, comunicarse al +54 9 2645 12-3369.

Finalmente, el 8 de junio iniciará “Astro 101 · Rompiendo el Hechizo Lunar”, un taller introductorio de astrología coordinado por Kika Alonso y Paula Martín. La propuesta buscará acercar herramientas básicas para interpretar la carta natal y comprender patrones emocionales asociados a la Luna, sin requerir experiencia previa. Los interesados podrán inscribirse o consultar a los teléfonos 2645122158 y 2644430413.

Desde Cultura destacaron que el objetivo de esta nueva programación es generar espacios accesibles de formación y encuentro, promoviendo el intercambio entre profesionales y la comunidad artística local.