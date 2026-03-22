El choque fatal en Ruta 20 habría sido causado por sobrepasar un camión

Un siniestro vial de extrema gravedad ocurrido este sábado por la tarde dejó como saldo tres personas fallecidas en Ruta Nacional 20, en un hecho cuya mecánica quedó rápidamente bajo la lupa: el intento de sobrepaso de un camión habría sido determinante en el desenlace fatal.

El hecho se produjo alrededor de las 19:30, a unos 500 metros al este de calle Caico. Según el informe preliminar de la UFI Delitos Especiales, un automóvil marca Renault Logan que circulaba en sentido este intentó adelantar a un camión por su carril izquierdo, maniobra que implicó invadir la mano contraria.

En ese preciso momento, un Audi TT que se desplazaba en sentido oeste fue embestido de frente, sin posibilidad de evasión. El impacto fue de tal magnitud que provocó la muerte inmediata de los tres ocupantes del Renault Logan: un hombre, una mujer y un menor de edad, cuyas identidades aún no habían sido confirmadas al cierre del informe.

Una maniobra riesgosa en el origen del choque

De acuerdo a los primeros elementos recabados en el lugar, la secuencia del siniestro se habría iniciado con una maniobra de sobrepaso en un tramo donde este tipo de acciones implica un alto riesgo. Al intentar rebasar al camión, el conductor del Logan ocupó el carril contrario justo cuando el Audi TT se aproximaba de frente.

La colisión fue frontal, uno de los tipos de impacto más letales en siniestros viales, debido a la suma de velocidades de ambos vehículos. Esto explicaría la violencia del choque y las consecuencias fatales inmediatas para los ocupantes del rodado que realizó la maniobra.

Intervención judicial y pericias

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 31°, junto a peritos y equipos de emergencia. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con la intervención del fiscal coordinador Roberto Ginsberg, el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Pablo Orellano.

Las pericias buscarán determinar con precisión la dinámica del hecho, incluyendo velocidades, condiciones de visibilidad y señalización en la zona, aunque la hipótesis principal se centra en la maniobra de sobrepaso como factor desencadenante.