Luego de la asunción de Javier Milei, para este lunes 11 de diciembre se esperaba una serie de anuncios relacionados con la economía del país. Finalmente, el vocero oficial, Manuel Adorni, indicó que Luis Caputo, ministro de Economía, hablará este martes 12 de diciembre. Ante esta situación, si bien el comercio de San Juan reconoció que comenzó la jornada expectante por las posibles nuevas medidas económicas, se trabajó con normalidad.

DIARIO HUARPE habló con los representantes de las Cámaras de Comercio de Capital, Rawson y Caucete, y en los tres casos coincidieron que reina la incertidumbre y la expectativa ante los anuncios, pero que en ninguno de los tres polos comerciales se registró comercios cerrados o falta de ventas.

A su vez el representante dijo que más allá de los anuncios, “todos los cañones están puestos en las ventas de diciembre. En la primera parte del mes la gente salió a comprar, esperamos que se sostenga”, concluyó.

“Comenzamos la jornada sin sobresaltos y trabajando de manera normal, aunque obviamente estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. En nuestro caso desde el día jueves notamos un incremento de entre el 20% y 30% en los comercios minoristas que se mantiene por el momento hasta hoy, sin embargo estamos esperando cómo van a reaccionar el mercado y el precio del dólar. Si bien no hubo cambios en los precios de listas, sí nos encontramos con algunos proveedores que nos decían que no tenían mercadería, pero sabemos que en realidad no quieren vender”, explicó Luis Agulles, presidente de la Cámara de Comercio de Caucete.