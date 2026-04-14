Trabajadores de FATE se movilizarán este martes hacia Plaza de Mayo en rechazo al cierre de la planta de San Fernando y para exigir el pago de salarios adeudados, en un conflicto que suma tensión sindical y política.

La convocatoria, impulsada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), incluye una concentración previa frente a la Justicia laboral y luego una marcha al centro porteño con el objetivo de visibilizar el reclamo y sumar apoyo social.

El eje principal de la protesta es la falta de pago de sueldos. El gremio solicitó incluso un embargo por unos $5200 millones contra la empresa, al denunciar incumplimientos en las obligaciones salariales mientras la actividad permanece paralizada.

El conflicto se produce en la antesala del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, que no logró acercar posiciones entre las partes. La empresa pidió no extenderla, mientras que el sindicato sostiene que no se respetaron las condiciones mínimas del acuerdo.

Además del reclamo salarial, los trabajadores exigen la continuidad laboral tras el cierre de la histórica fábrica, que dejó a cientos de empleados sin actividad. En paralelo, el sindicato busca llevar el conflicto al plano político, impulsando iniciativas para que el Estado intervenga y garantice la producción.

La movilización también apunta a sumar respaldo de otros sectores sindicales y sociales, en un contexto donde el caso FATE es señalado como un símbolo de la crisis industrial y del impacto sobre el empleo en el país.