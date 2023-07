El conmovedor mensaje de Busquets sobre Messi y el Inter de Miami

Este pasado martes se vivió un emocionante reencuentro entre Lionel Messi y Sergio Busquets en el Inter de Miami. Tras una impresionante victoria culminada tras un 4-0 sobre el Atlanta United, quedó en evidencia que el equipo no sólo ha reunido a dos grandes amigos, sino también a dos futbolistas determinantes en el terreno de juego. En la zona mixta del DRV PNK Stadium, tanto compañeros como rivales se mostraron admirados por la calidad y el impacto que “La Pulga” ha tenido desde que viste la camiseta rosa.

Concluido el encuentro, Sergio Busquets dedicó unas palabras: "Tenía muchas ganas de volver a coincidir con Leo. Estar tanto tiempo en el Barça con él hace que todo sea mucho más fácil, nos entendemos con la mirada, cómo va a poner él su cuerpo y yo el mío. Ojalá aprovechemos esa conexión que siempre hemos tenido, ahora aquí en Miami. Ojalá podamos juntarnos muchos compañeros y mejorar al equipo. Queremos hacer un buen trabajo para luchar por todo".

"Sabía que iba a ser así, Leo es el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante. No iba a ser menos en esta liga. Está claro que tiene un periodo de adaptación, pero él lo acorta muchísimo por sus condiciones y características. Vamos a disfrutar de él y ojalá que lo haga lo mejor posible para el equipo a nivel de goles y asistencias y también en muchas más cosas que no se ven y no son estadísticas", agregó Busquets.

Más halagos para Messi

Por otro lado, el venezolano, Josef Martínez, aprovechó la ocasión para referirse sobre su apego a Messi desde que se unió al Inter de Miami: "Todo surge de manera muy natural, cada día nos entendemos un poco más, hablamos un poco más. Le respeto y le admiro de corazón. Estoy feliz de tenerlo, ya había sufrido a Messi demasiado con la selección. Ahora, tenerlo aquí, hay que disfrutarlo todo lo que dure".

Además, el delantero no dudó en destacar y halagar al dúo de Messi y Busquets más allá de lo futbolístico: "Me quedo con lo más humano, son deportistas que lo han ganado todo en el fútbol y se ven personas que quieren ayudar. Nosotros aprendemos de ellos, nos nutren, sobre todo a los más jóvenes. Estamos muy contentos y disfrutándolo". Claro está que la combinación del argentino y el español ha sido excepcional, generando una nueva energía y dinámica en el equipo que ha llevado a resultados impresionantes.