El próximo sábado 9 de agosto, el Centro Cultural Conte Grand albergará el festival Contelandia, un evento especial dedicado a celebrar el Día del Niño. La jornada, que se desarrollará de 15.00 a 20.00 con entrada libre y gratuita, ofrecerá una variedad de actividades lúdicas y artísticas diseñadas para el disfrute de los más pequeños y sus familias.

El espacio se transformará en un escenario interactivo con decoración temática basada en papel y colores vibrantes, creando un ambiente mágico que estimulará la creatividad infantil. Entre las propuestas confirmadas se encuentran talleres de origami, sesiones de maquillaje artístico y actividades de exploración corporal. El programa también incluirá espectáculos de títeres, payasos, clown y circo acrobático, complementados con shows de burbujas y malabares.

Publicidad

Como parte de la experiencia, los asistentes podrán participar en una feria especialmente diseñada para el público infantil y disfrutar de presentaciones musicales creadas para las infancias. La organización destacó que el evento busca fomentar la imaginación y el juego a través de intervenciones artísticas que promuevan la participación activa de los niños.

Contelandia se presenta como una oportunidad para compartir en familia momentos de diversión y aprendizaje, en el marco de una celebración que reconoce los derechos y la importancia del desarrollo creativo en la niñez.