La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a este martes 10 de marzo para jubilaciones, pensiones y diferentes asignaciones sociales que se abonan a lo largo del mes.

Según el calendario oficial, este martes cobran las pensiones no contributivas (PNC) cuyos beneficiarios tienen documentos terminados en 2 y 3. También perciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI finalizado en 1.

En la misma jornada reciben el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 1, de acuerdo con el cronograma establecido para marzo.

Además, este martes se acredita la Asignación por Embarazo (AUE) para quienes tienen DNI terminado en 0, mientras que las asignaciones familiares del sistema SUAF también se pagan a los beneficiarios con documento finalizado en 1.

El calendario de Anses se organiza según la terminación del DNI y se extiende durante todo el mes para garantizar el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones sociales que reciben millones de argentinos.