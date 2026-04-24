Santa Lucía avanza con la impermeabilización de los canales para cuidar el agua

El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, se refirió al estado de las obras públicas en el departamento y aseguró que se avanza a paso firme sin haber disminuido el ritmo de trabajo. Las declaraciones fueron realizadas en el marco de un acto de entrega de anteojos encabezado por el gobierno provincial, en el que el jefe comunal actuó como anfitrión.

Un ritmo de obra sostenido y una administración ordenada

Consultado sobre el avance de las obras en el departamento, Orrego afirmó: "Estamos avanzando a pasos firmes, nunca hemos bajado el ritmo, lo hemos mantenido. Eso es muy bueno porque eso significa que estamos ordenados a la hora de administrar". El intendente sostuvo que las administraciones públicas dependen mucho de cómo se las lleva adelante, pero señaló que en Santa Lucía tienen "un camino ya trazado desde hace muchos años".

El mandatario comunal explicó que están acostumbrados a administrar con pocos recursos, pero que los gestionan de la mejor manera posible para que cada distrito reciba una obra necesaria, pedida y solicitada por los vecinos.

Entre las obras que se están llevando adelante, Orrego mencionó aquellas que mejoran la trazabilidad del agua, incluyendo impermeabilizaciones de canales. "Optimizando el recurso del agua para que los productores puedan producir más y mejor y dándole posibilidad al crecimiento también de la producción", detalló el intendente.

La entrega de anteojos como transformación de la calidad de vida

Durante el acto, Orrego felicitó al ministro de Desarrollo Humano y Familia y al gobernador por la iniciativa de llegar a todos los departamentos en forma equitativa e igualitaria con la entrega de varias decenas de pares de anteojos. El intendente destacó que se trata de una herramienta fundamental, especialmente en la situación actual, donde resulta difícil adquirir un lente. "El gobierno de la provincia está poniendo todos los recursos necesarios para suplir esas necesidades que quizás tienen algunos vecinos", afirmó.

Orrego se refirió especialmente a los adultos mayores que padecen presbicia o cataratas y señaló, desde su experiencia personal, que quienes han sufrido enfermedades visuales saben que un par de anteojos "nos transforma la vida, nos cambia la calidad de vida, nos hace ver cosas que quizás antes no podíamos observar o ver".

Próximas iniciativas provinciales en el departamento

El intendente adelantó que se avecinan nuevos ciclos del programa Juan Cerca, así como la entrega del programa Garrafa Hogar, que comenzaría a mediados de mayo. Valoró las herramientas que el gobierno provincial, a través de sus distintos ministerios, está llevando adelante en toda la provincia. Mencionó específicamente el programa Aprender, Producir y Trabajar con sus capacitaciones, el programa Más Cerca del Ministerio de Desarrollo Humano, y las ayudas desde el organismo de producción con herramientas y obras que mejoran la infraestructura hídrica. "Creo que cada ministerio está trabajando en forma muy específica y con mejoras diarias de capacitaciones", concluyó el intendente.