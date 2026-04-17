Gobierno provincial y chacareros se unieron para fortalecer la producción local

En un encuentro clave para el sector agroproductivo sanjuanino, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, junto al director de Desarrollo Agropecuario, Leonardo Storniolo, mantuvieron una jornada de trabajo con la comisión de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan.

La reunión se desarrolló bajo un clima de diálogo abierto, donde el eje central fue la escucha activa de las inquietudes del sector. Durante la charla, los representantes de los productores plantearon sus necesidades más urgentes, mientras que desde la cartera productiva se presentaron propuestas que buscan dinamizar la comercialización y el cultivo en la provincia.

Uno de los puntos destacados fue el análisis de los proyectos que la Sociedad de Chacareros impulsa para el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas de Rawson. En este sentido, los productores solicitaron el acompañamiento institucional del Estado para avanzar en mejoras de infraestructura y logística, recibiendo respuestas favorables por parte de los funcionarios para consolidar líneas de acción que ya se venían articulando.

Asimismo, el encuentro sirvió para ultimar detalles sobre las acciones de apoyo destinadas a los productores afectados por diversas problemáticas climáticas y económicas. De esta manera, se busca dar continuidad a las políticas públicas que el gobernador Marcelo Orrego ha definido como prioritarias para proteger una actividad que es motor de la economía regional.

Con este paso, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con la producción de frutas y hortalizas, buscando no solo sostener el trabajo de las familias chacareras, sino también proyectar a San Juan como un polo productivo fuerte en el mercado nacional.