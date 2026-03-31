“El daño fue peor que el de los UTV”: Calingasta denunció nuevos destrozos en la Pampa del Leoncito

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, confirmó que el municipio volvió a radicar denuncias penales contra conductores que realizaron maniobras peligrosas con camionetas en la Pampa del Leoncito. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Radio Sarmiento.

Según detalló, el episodio más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando fue alertado sobre una camioneta que realizaba movimientos bruscos mientras en el lugar se desarrollaba la filmación de un videoclip con presencia de numerosas personas. “El vehículo pasó muy cerca de quienes estaban trabajando, con un riesgo evidente”, explicó.

Pruebas y denuncia inmediata

Carabjal indicó que las maniobras fueron registradas con drones, celulares y cámaras, lo que permitió identificar a los responsables. Tras ello, se dirigió a la Comisaría 33 de Barreal para radicar la denuncia correspondiente.

“Son conductas irresponsables. Hay cartelería clara sobre qué se puede y qué no se puede hacer, pero muchos la ignoran”, remarcó el jefe comunal.

Un daño ambiental de largo plazo

El intendente advirtió que el daño causado en esta oportunidad es incluso más grave que el registrado meses atrás con vehículos tipo UTV. En este caso, explicó, se trató de camionetas de gran porte —como Ford Ranger Raptor— cuyas características potencian la erosión del suelo.

Especialistas de la Universidad Nacional de San Juan y autoridades de Patrimonio Provincial estimaron que la recuperación del terreno afectado podría demandar entre 40 y 50 años. “No es cierto que con una lluvia se soluciona. El daño es profundo y duradero”, subrayó.

Un problema que se repite

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el intendente reveló que al día siguiente se registró un nuevo incidente protagonizado por un turista proveniente de Buenos Aires, quien también realizó maniobras peligrosas ampliando el radio de giro del vehículo y agravando el deterioro del suelo. Este hecho también fue denunciado.

Carbajal explicó que las actuaciones tienen carácter penal y que interviene la policía en coordinación con la fiscalía. Además, señaló que vecinos de la zona se están sumando a las presentaciones judiciales ante la reiteración de estos hechos.

Limitaciones y trabajo conjunto

Frente a este escenario, el municipio busca reforzar medidas de prevención, aunque reconoce limitaciones presupuestarias. En gestiones anteriores se implementaron operativos con personal municipal que brindaba información y control en el lugar, pero el alto costo logístico dificultó su continuidad.

Actualmente, el trabajo se articula con vecinos y responsables de la Reserva Barreal Blanco, en un esquema de colaboración para la vigilancia y concientización.

El desafío del control permanente

El intendente consideró necesario avanzar en soluciones estructurales, como la instalación de un puesto fijo de control en la zona. Sin embargo, advirtió que la extensión del territorio y su geografía compleja dificultan una cobertura efectiva.

“Es un lugar único en el mundo y debemos cuidarlo entre todos. No sólo por el daño ambiental, sino también por el riesgo que implica para las personas. He visto accidentes graves y fatales por este tipo de imprudencias”, advirtió.

Llamado a la conciencia en Semana Santa

De cara al próximo fin de semana largo, Carbajal anticipó que buscará coordinar acciones con el área de Patrimonio del Gobierno provincial para reforzar los controles y, principalmente, apelar a la conciencia de quienes visitan el lugar.

“La Pampa del Leoncito es de todos, pero no todo está permitido”, concluyó.