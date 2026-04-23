San Martín cayó ante Godoy Cruz en un clásico con incidentes

La Reserva de San Martín no logra salir del pozo. En una nueva edición del clásico cuyano, el equipo sanjuanino cayó por 1 a 0 ante Godoy Cruz en el Estadio Feliciano Gambarte. El encuentro, válido por la décima fecha del torneo Proyección, tuvo todos los condimentos: un penal errado, expulsiones, un gol en contra y graves incidentes que obligaron a detener el juego.

¡PASÓ DE TODO EN EL PICANTE CLÁSICO CUYANO! Todo arrancó con el reclamo de San Martín SJ pidiendo dos penales al árbitro, se descontroló entre los jugadores y terminó con botellazos por parte de la hinchada de Godoy Cruz. Fue victoria del Tomba 1-0 en el #TorneoProyección. pic.twitter.com/1kh5i6GAlM

El partido comenzó con una oportunidad inmejorable para el Verdinegro. A los 20 minutos de la primera parte, Santiago Barrera tuvo en sus pies la chance de abrir el marcador desde el punto penal, pero el arquero mendocino Santiago Correa adivinó la intención y sostuvo el cero.

Expulsiones y disturbios

El clima se enrareció antes del descanso. A los 40 minutos, el arquero sanjuanino Garzón vio la tarjeta roja por tocar la pelota fuera del área, obligando al ingreso de Valenzuela. Poco después, el propio Barrera, que había fallado el penal, fue expulsado por un codazo a un rival. En su camino a los vestuarios, el delantero realizó gestos hacia la parcialidad local, lo que desató disturbios en las tribunas y una demora de 25 minutos en el encuentro.

En el inicio del complemento, la fortuna terminó de darle la espalda a San Martín. Apenas a los 5 minutos, Felipe Heredia convirtió el único tanto de la tarde. A pesar de los intentos, el equipo dirigido por Juan Sosa careció de ideas para revertir la historia con dos hombres menos.

Un presente preocupante

Con este resultado, el conjunto de Concepción profundiza su mal momento. Se ubica en el fondo de la tabla del Grupo B con apenas 6 unidades, acumulando un registro negativo de ocho derrotas en diez presentaciones. Sus únicos triunfos en el certamen fueron en condición de local ante Ferro y Newell’s.

El Verdinegro tendrá una rápida revancha para intentar salir del fondo el próximo miércoles 29 de abril, cuando reciba a Lanús a partir de las 15 horas en San Juan.