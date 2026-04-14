El detalle que oculta la China Suárez y pone en jaque su relación con Icardi

La relación entre Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi parece mantenerse vigente a través de un objeto cargado de simbolismo que la actriz conserva desde hace años.

El vínculo que se inició en un hotel de París durante 2021 a espaldas de Wanda Nara dejó a la artista bajo un efecto de fascinación que persistió incluso durante su noviazgo con Rusherking.

La pieza clave es un anillo dorado con forma de cabeza de león perteneciente a la firma Gucci denominado Lion Head que Eugenia adquirió en 2022 y que fue furor en TikTok. La actriz ha lucido este accesorio rescatado por la cuenta En lo Picante tanto en paseos por Nueva York en 2023 como en el estadio del Galatasaray para apoyar al deportista.

Sobre el porvenir de esta novela turca la especialista Pitty La Numeróloga compartió sus visiones basadas en los números. Según la experta "la novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después aparece un momento de festejo, se ve como una celebración" en referencia a lo que vendrá para ellos.

Además la mujer anticipó una noticia impactante al asegurar que "se ve la posibilidad de un niño; puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos" marcando la intensidad del lazo. No obstante el camino para los protagonistas no estaría exento de dificultades según las predicciones.

La numeróloga advirtió que "después aparece un período de crisis, es lo que marcan los números" dentro de la dinámica de la pareja. Finalmente la especialista vislumbró transformaciones profundas y agitación mediática al declarar que "hay un momento de inestabilidad y también un traslado. Algo va a pasar. Vamos a estar todos entretenidos mirando, porque hay mucho movimiento entre todos" sobre el futuro cercano de los involucrados.