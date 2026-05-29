El 29 de mayo es mucho más que un feriado en el calendario nacional. Es el momento en que se recuerda aquel decreto de 1810, cuando la Primera Junta decidió que las tropas locales que defendieron el territorio durante las invasiones inglesas debían organizarse como una fuerza propia. Aquella decisión sentó las bases de lo que hoy conocemos como el Ejército Argentino, una institución que no solo se ocupa de la soberanía, sino que integra el Sistema de Defensa Nacional con un fuerte compromiso en el desarrollo social y científico del país.

La labor cotidiana de sus integrantes se reparte por toda la geografía argentina, alcanzando incluso los rincones más fríos del planeta. En la Antártida, la fuerza sostiene seis bases permanentes y siete temporales, brindando un apoyo logístico vital para que los científicos puedan realizar sus investigaciones. Esta tarea se realiza en conjunto con la Armada y la Fuerza Aérea, buscando siempre proteger la vida de cada ciudadano.

Detrás de este despliegue hay una organización liderada por el general de brigada Carlos Alberto Presti, quien ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército. En la estructura de mando también se destacan el general de brigada Carlos Alberto Carugno como subjefe, y el general de brigada Oscar Santiago Zarich al frente del Comando Adiestramiento y Alistamiento. Por su parte, la formación académica y operacional queda bajo la responsabilidad del general de brigada Jorge Antonio Puebla en la Dirección General de Educación.

La fuerza se divide en diferentes especialidades para cubrir todas las necesidades operativas. Existen las armas tradicionales como infantería, caballería, artillería, ingenieros y comunicaciones. También operan 13 servicios que van desde la sanidad y las finanzas hasta el apoyo religioso y jurídico. Para misiones de alta complejidad, el Ejército cuenta con tropas de operaciones especiales, que incluyen comandos, buzos y cazadores de monte o montaña, además de áreas técnicas como aviación e informática. Todos ellos se agrupan en jerarquías de oficiales, suboficiales y soldados voluntarios.