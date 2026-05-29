El Ejército Argentino conmemoró este miércoles su 216º aniversario con un acto central en San Juan, reafirmando su vínculo histórico con la provincia y su rol fundamental en la defensa nacional. La ceremonia principal tuvo lugar en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 "Tcnl. Juan M. Cabot" (RIM 22), ubicado en el departamento de Rivadavia, donde autoridades provinciales y militares se reunieron para reconocer la trayectoria de la fuerza.

(Foto DIARIO HUARPE)

El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó de los festejos y destacó la relevancia de la institución, subrayando que su origen es prácticamente simultáneo al de la nación argentina. En diálogo con DIARIO HUARPE, el funcionario manifestó:

"Es una institución muy importante como es el ejército argentino que cumple toda la parte de seguridad, de protección sobre la soberanía nacional".

(Foto DIARIO HUARPE)

El rol del RIM 22 en San Juan

En la provincia, la presencia militar cuenta con asentamientos en distintos puntos, aunque el núcleo operativo central se encuentra radicado en Marquesado, dentro de las instalaciones del RIM 22. Martín aprovechó la oportunidad para brindar un reconocimiento especial a la labor cotidiana de los uniformados que cumplen funciones en el territorio sanjuanino.

"Venimos por supuesto a acompañarlo en este día tan importante, reconociendo esta institución trascendental que es para los argentinos, un gran trabajo que hacen los hombres y mujeres que componen el Ejército Nacional, especialmente los que están trabajando en nuestra provincia", enfatizó el vicegobernador.

Agenda legislativa

Más allá de la conmemoración militar, el titular del Poder Legislativo brindó detalles sobre la actividad parlamentaria prevista para los próximos días. Confirmó que se están tratando diversos convenios del gobierno provincial y que se está trabajando intensamente en las comisiones para elaborar el orden del día de la próxima sesión.

Uno de los temas centrales en la agenda política es la discusión del sistema electoral, el cual ya se debate en comisiones tras varios meses de conversaciones previas. Al respecto, Martín señaló:

"Tenemos que resolver, a mi modo de ver, en un par de meses tenemos que estar ya tratando el tema y con el mayor consenso posible".

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín. (Foto DIARIO HUARPE)

Esta actividad se complementa con la presencia de la Legislatura en los departamentos a través de programas como "San Juan Escribe" y el contacto con diversas instituciones locales.