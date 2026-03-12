Cómo hacer tarta suflé de zapallitos fácil y rápida con la licuadora

En el programa @lacocinarebelde_oficial, la chef Jimena Monteverde presentó una propuesta que promete transformarse en un "clásico de la cocina casera rápida". Se trata de una tarta suflé de zapallitos cuya principal ventaja es que "el relleno se hace como un flan en la licuadora", logrando una "textura novedosa, suave" que resulta "ideal para esconder verduras a los chicos".

Para esta preparación se requiere una masa de tarta, dos cucharadas de mostaza, una cebolla grande, una cucharada de manteca, cuatro zapallitos y cuatro huevos. También se utiliza un pocillo de aceite, cinco cucharadas de queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada.

Publicidad

El proceso comienza al fonzar una tartera, pintarla con mostaza y llevarla a horno máximo por cinco minutos para blanquear la masa. Mientras tanto, se deben cocinar los zapallitos en agua hirviendo con sal o saltearlos en trozos, y picar la cebolla para saltearla con manteca y condimentos.

El paso clave, según los expertos que sostienen que "siempre hay secretitos y recetas para copiar", consiste en colocar en la licuadora los zapallitos, la cebolla, los huevos y el aceite de forma gradual, sumando al final el queso rallado para obtener un "relleno muy esponjoso". Una vez volcada la mezcla sobre la masa, se hornea a temperatura moderada entre 20 y 25 minutos.

Publicidad

El resultado es una "tarta distinta, suave y sabrosa, con todo el aporte de las verduras". Además, destacaron un consejo útil de versatilidad: "este mismo relleno se puede hacer de espinacas, de calabazas, de zanahorias, brócoli, etc añadiendo las verduras en la licuadora".