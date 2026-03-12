"Chiqui" Tapia quedó imputado formalmente: declaró ante el juez por una deuda de $19.350 millones

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), llegó este jueves a los Tribunales de Retiro para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por 19.350 millones de pesos. El dirigente arribó a las 10:55 a bordo de una camioneta Toyota SW4 blanca, acompañado por su defensor Luis Charró, y al ingresar se limitó a saludar con un "buenos días" y pedir a la prensa que no se agolpara para permitir su acceso al edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950.

Su indagatoria cierra la ronda de declaraciones ordenadas por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien luego quedará en condiciones de resolver las situaciones procesales de todos los acusados integrantes de la comisión directiva de la Asociación, entre ellos Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Publicidad

Una causa que ya tiene antecedentes

El expediente investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original asciende a 19.350 millones de pesos y comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social.

La denuncia fue impulsada por ARCA, que se presentó como querellante en el caso. El delito por el que se imputó a Tapia prevé penas de dos a seis años de prisión. Si bien el presidente de AFA está mencionado e investigado en otras causas penales, esta es la primera vez que queda imputado formalmente.

Publicidad

El cambio de abogado y la postergación

Tapia debía abrir originalmente la ronda de declaraciones, pero el cambio de abogado le permitió pedir una prórroga y quedar último en el listado. Su primer defensor fue Lucio Simonetti, quien presentó un recurso por inexistencia de delito y reclamó el sobreseimiento. El juez Amarante rechazó el planteo y siguió adelante con las indagatorias.

Actualmente, el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, que convocó a una audiencia para el próximo 18 de marzo.

Publicidad

La declaración de Toviggino

En su indagatoria realizada ayer por escrito, el tesorero Pablo Toviggino pidió ser sobreseído al sostener que no hubo delito. En caso de que este planteo sea rechazado, reclamó quedar comprendido dentro de la ley de Inocencia Fiscal.

Toviggino mencionó en su descargo que AFA regularizó su situación impositiva: abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante.

Próximos pasos

Con la indagatoria de Tapia, el juez Amarante completa la ronda de declaraciones y ahora deberá evaluar la situación procesal de todos los acusados. La resolución podría llegar en las próximas semanas, una vez que la Cámara se expida sobre los recursos presentados por la defensa.

El presidente de AFA se retiró del tribunal sin realizar declaraciones a la prensa, en medio de un hermetismo total por parte de su entorno. La causa sigue su curso y se espera que en los próximos días haya definiciones sobre el futuro judicial de los dirigentes del fútbol argentino.