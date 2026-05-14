Impactante choque en Santa Lucía: mujer quiso girar un "U" en una avenida

Un impactante siniestro vial generó preocupación este jueves al mediodía en el departamento de Santa Lucía, cuando tres vehículos terminaron involucrados en un violento choque ocurrido en plena hora pico sobre avenida Sarmiento, metros antes de la intersección con calle Aberastain.

Según las primeras informaciones, todo comenzó cuando un hombre circulaba por avenida Sarmiento al mando de un Fiat Cronos. En ese momento, una mujer que conducía un Fiat Mobi habría intentado realizar una maniobra de giro en U sobre la transitada arteria y terminó impactando contra la rueda delantera derecha del Cronos.

Producto del fuerte golpe, el conductor del Fiat Cronos perdió el control del vehículo, cruzó de carril y terminó estrellándose contra una camioneta Chevrolet Tracker que se encontraba estacionada en la zona.

La secuencia ocurrió en cuestión de segundos y generó alarma entre peatones, comerciantes y automovilistas que transitaban por el lugar, ya que el choque se produjo en uno de los horarios de mayor circulación vehicular del departamento.

A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños materiales registrados en los vehículos, tanto el conductor del Fiat Cronos como la mujer que manejaba el Fiat Mobi resultaron ilesos. No obstante, ambos presentaban algunos golpes menores al igual que las personas que viajaban junto a ellos.

La peor parte desde lo material se la llevó la dueña de la Chevrolet Tracker estacionada, quien se encontraba realizando compras en un comercio cercano al momento del choque. Según relató posteriormente a Diario Huarpe, se enteró de lo sucedido al salir del local y encontrarse con su camioneta dañada por completo en uno de sus laterales.

Tras el siniestro, personal policial y agentes de tránsito llegaron hasta el lugar para ordenar la circulación vehicular y realizar las pericias correspondientes con el objetivo de determinar responsabilidades en el hecho.

El episodio volvió a poner en debate la peligrosidad de algunas maniobras imprudentes sobre avenidas de alta circulación, especialmente durante horarios pico, donde cualquier error puede desencadenar accidentes de gran magnitud.