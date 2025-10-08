Patito Feo, el musical, tuvo su debut oficial para la prensa, familiares y amigos de los artistas. Una de las grandes protagonistas de la noche fue Julieta Poggio, que se robó todas las miradas al interpretar a la “divina” de la historia, compartiendo escenario con Guada Devoto —quien encarna a la “popular”— y un numeroso elenco.

La actriz y bailarina, una de las figuras más queridas del universo Gran Hermano, deslumbró al público con su talento para el canto y el baile. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche llegó con su interpretación de “Tango Llorón”, uno de los temas más icónicos de las “divinas”.

Publicidad

El evento convocó a numerosos colegas, amigos y ex participantes del reality. Entre el público se encontraba Marcos Ginocchio, el “primo” de Gran Hermano y ganador del reality show, quien ocupó un lugar central en la platea.

Su presencia no pasó inadvertida. Muchos asistentes estuvieron atentos a sus reacciones cada vez que Julieta aparecía en escena, un detalle que sumó un condimento extra a una noche que combinó nostalgia, glamour y emoción.

Publicidad

Marcos Ginocchio, al finalizar la función, le dedicó un mensaje cálido y emotivo a su amiga. El ganador del reality le escribió: “Primita, la rompiste. Gracias por transmitirnos siempre una risa”.

Julieta Poggio también recibió el apoyo de otros ex compañeros del reality. Daniela Celis, quien se mostró recientemente aliviada tras la recuperación de Thiago Medina, no quiso perderse la función, y su presencia fue documentada en el estreno.

Publicidad

Otros ex participantes que dijeron presente fueron Zoe Bogach, Luz Tito, Chiara Mancuso y Martina Pereyra, acompañadas por varios compañeros del stream con quienes Poggio mantiene una estrecha relación.