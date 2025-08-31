El temporal de lluvias que afecta a San Juan volvió a dejar a la vista la vulnerabilidad de quienes habitan en zonas precarias. En Chimbas, al menos una decena de familias de Villa Ross atraviesan una situación crítica luego de que sus casas quedaran bajo agua y con severos daños en sus pertenencias. Pese a la asistencia, describieron como una desgracia la pérdida de sus pertenencias y la angustia de no saber dónde dormirán.

“Se me ha filtrado todo lo que es la casa, se me ha mojado todo lo que son camas, cuchetas… no tengo zapatillas para ponerle a los niños hoy”, relató a DIARIO HUARPE José Oro, vecino del lugar que vive con sus siete hijos, de entre 5 a 17 años, en una vivienda precaria. Oro explicó que recibió ayuda de la municipalidad, aunque aseguró que la situación sigue siendo desesperante: “No tengo colchones, colchas, no tengo nada para que los chicos puedan dormir esta noche cómodos. Estoy sin trabajo, junto cartón y vivo de changas. Ahora habrá que esperar, pero cualquier ayuda de corazón sería un alivio enorme”.

Los techos de machimbre se filtraron creando goteras y charcos dentro del hogar. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Un panorama similar atraviesa Lautaro Reinoso, padre de cinco hijos menores de edad, entre ellos un bebé de pocos meses. “El agua se filtró por todas partes a pesar de que tenemos techo de machimbre. Además hay cortes de luz y tenemos miedo por nuestra seguridad”, explicó.

La asistencia de la municipalidad de Chimbas estuvo pero requieren de más. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Si bien la asistencia estatal llegó de forma inmediata a los departamentos más afectados, la magnitud de las pérdidas dejó a muchas familias sin lo básico para subsistir. Desde colchones hasta ropa y alimentos se encuentran entre las necesidades más urgentes.

Los damnificados compartieron sus números de teléfono para quienes puedan colaborar solidariamente: José Oro (2645815475) y Lautaro Reinoso (2644416097).