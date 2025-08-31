La provincia de San Juan se encuentra inmersa en una severa emergencia como consecuencia del reciente "Temporal de Santa Rosa", el cual ha dejado un rastro de inundaciones, cortes de caminos y daños materiales considerables. Las intensas precipitaciones, sostenidas durante dos días consecutivos, provocaron que numerosas viviendas, en especial aquellas ubicadas en asentamientos precarios, quedaran completamente anegadas, sumiendo a miles de familias en una situación de desesperación.

Reclamo en Alto de Sierra. FOTO: Gentileza

La crítica realidad ha llevado a comunidades de diversos puntos del territorio provincial a realizar cortes de rutas y a la quema de neumáticos como método de protesta para visibilizar su urgencia y solicitar asistencia. Estas manifestaciones se han registrado específicamente en el Asentamiento Río San Juan, en el Alto de Sierra Santa Lucía, en la Ruta 20 y en la localidad de Los Médanos, en el departamento de Caucete. Los afectados declaran haber perdido sus pertenencias y requieren con premura refugio, abrigo y suministros básicos.

Corte en los médano, Caucete. FOTO: Gentileza

Frente a esta situación, el Gobierno de San Juan ha desplegado un operativo interministerial para brindar asistencia a la población damnificada. Hasta el momento, se ha informado que más de 3.600 familias han recibido elementos de primera necesidad, entre ellos colchones, frazadas, postes, láminas de nylon, además de alojamiento en centros de evacuación designados. La coordinación de la asistencia está a cargo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, trabajando en conjunto con las carteras de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, y la Secretaría de Ambiente.

Reclamo en Ruta 20. FOTO: Gentileza

Los departamentos más perjudicados por el temporal incluyen a 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, siendo Chimbas, Rawson y Caucete los que concentran la mayor cantidad de damnificados. En línea con la respuesta estatal, la Municipalidad de Rawson reportó haber asistido a 160 familias con alimentos, abrigo e insumos esenciales. Para centralizar los pedidos de auxilio y reportar emergencias, las autoridades han habilitado oficialmente el número 2644123158, a fin de garantizar que la ayuda llegue de manera eficiente a quienes más la necesitan.