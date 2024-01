Empezó el 2024 y una de las primeras noticias que todos esperan es conocer al primer bebé nacido en el año que comienza. En San Juan el primero en llegar fue Theo quien llegó al mundo a las 0.53 de este 1 de enero en la Maternidad del Hospital Rawson. DIARIO HUARPE pudo dialogar con el orgulloso papá de este nuevo sanjuanino quien contó como fue la alegría de recibir a su niño.

Theo Valentino Bildoso Carrizo pesó 3,380 kg y está sano. Foto: Gentileza.

Este nuevo sanjuaninito se llama Theo Valentino Bildoso Carrizo y su padre, Marcelo Bildoso contó a este diario que el pequeño que pesó 3,380 kg "se encuentra bien gracias a Dios" y agregó que no hizo falta llevarlo a incubadora y desde un primer momento comparte la habitación con su madre.

Marcelo contó que él y su pareja, Mariana Carrizo, tienen 21 años y se encuentran felices por la llegada de su hijo primer hijo, que además tuvo la suerte de ser el primero en nacer en San Juan desde el inicio del 2024.

Marcelo y Mariana tienen 21 años y Theo es su primer hijo. Foto: Gentileza.

El joven contó que él y Mariana vive en la zona de calle Lemos en Rawson, si bien la pareja y sus familiares han ido ahorrando y juntando todo lo necesario para la llegada de su bebé, igualmente destacaron que agradecerían si la gente puede contribuir con leche y pañales como una forma de ayudar a sobrellevar la gran cantidad de gastos que demanda la crianza de una criatura.

Marcelo contó que él sostiene a la familia que formó con Mariana, este muchacho no tiene trabajo fijo, sino que vive de changas. El problema de no tener un trabajo registrado es que no siempre salen trabajos temporarios y en esos tiempos la economía de la pareja diezmada.

"Yo necesito trabajar, me puedo adaptar a cualquier cosa, cualquier trabajo", dijo el joven esperanzado en que se cumpla el dicho popular de que cada niño llega al mundo con un pan bajo el brazo.

En Argentina

En San Juan todos festejaron el nacimiento de Theo que llegó al mundo a las 0.53, pero a nivel nacional todo parece indicar que el primer nacimiento de Argentina fue en la localidad de El Calafate en Santa Cruz. Allí nació Delfina Nashira Aleuy Mancilla llegó al mundo por cesárea a las 38 semanas de gestación. Pesó 2.970 kg y se encuentra bien de salud.

Según publica el sitio Ahora Calafate, la beba es hija de Denalyn Ivonne Mancilla de 26 años y de Jair Hamil Aleuy de 31, ambos contaron que “la cesárea estaba programada para el 5 de enero. Pero se ve que Delfina estuvo escuchando nuestros chistes de la primera del año”, bromean al explicar que las cosas se precipitaron y se debió hacer una intervención urgente.

El nacimiento de Delfina quedó registrado seis segundos después de la medianoche, por lo que todo hace pensar que es el primer nacimiento del año. Algunas horas antes de que se conociera la llegada de la nena de El Calafate, se creyó que la primera argentina en nacer era Alessi quien llegó al mundo en Salta cumplido el primer minuto del 2024.