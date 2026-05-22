A casi un año de su implementación efectiva, el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa en San Juan alcanzó un objetivo fundamental: la resolución exitosa de su primer caso. Esta iniciativa, que vincula a la Corte de Justicia con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, propone un cambio de paradigma al dejar de lado la mirada punitiva para enfocarse en un proceso socioeducativo donde el menor en conflicto con la ley asume la responsabilidad de sus actos y repara el daño causado.

El caso marca el primer cumplimiento de todas las etapas restaurativas: el joven logró reconocer la gravedad de su conducta, se responsabilizó por sus acciones y concretó una acción reparatoria tanto para con la víctima como para con la sociedad, reconstruyendo así el vínculo social afectado.

Resultados y alcance del programa

Desde su puesta en marcha a fines de mayo de 2025, el programa ha recibido 120 oficios judiciales derivados de los juzgados penales de Niñez y Adolescencia. Según las estadísticas registradas hasta mayo de 2026, la mayoría de los casos involucra a menores de 16 años (no punibles), mientras que el resto corresponde a adolescentes de entre 16 y 17 años.

Un dato alentador que destacan los especialistas es que, hasta el momento, ninguno de los menores que formaron parte de estos procesos ha registrado nuevos ilícitos, lo que demuestra la efectividad de las entrevistas en Cámara Gesell y las técnicas de abordaje aplicadas tanto con el menor como con su entorno.

El origen de la iniciativa

El programa nació de una propuesta del ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, apenas asumida la gestión del gobernador Marcelo Orrego en diciembre de 2023. La ejecución fue delegada a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, sumando además la participación de los municipios de Capital, Santa Lucía, Rawson y Jáchal, junto al Servicio Penitenciario y la Policía de San Juan.

Tras un complejo proceso de capacitación liderado por Raúl Calvo Soler, los equipos técnicos integrados por psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en acompañamiento terapéutico, consolidaron una red de trabajo que permite abordar delitos tales como hurto, amenazas, hostigamiento, difusión de contenido íntimo o daños a instituciones.

La reparación, que puede incluir desde disculpas formales hasta trabajos comunitarios, demuestra que es posible dar una respuesta diferente a los conflictos juveniles, priorizando la restauración del tejido social por sobre el castigo tradicional.