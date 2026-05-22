Receta de dulce de leche sin azúcar lista en solo 20 minutos
El dulce de leche es un emblema de la mesa argentina y ahora es posible disfrutarlo sin preocuparse por el azúcar. Esta versión casera se prepara en solo 20 minutos y ya es tendencia entre quienes buscan opciones más sanas o conviven con la diabetes. Lo más sorprendente es que su sabor es muy parecido al original y la textura permite usarlo en tortas o postres.
Para empezar se necesitan 200 g de leche en polvo, 200 ml de agua caliente y una cucharada de aceite de coco. La lista se completa con extracto de vainilla y el endulzante que se prefiera, como dos sobrecitos de edulcorante o stevia. Nutricionistas argentinas ya recomiendan esta preparación que solo requiere estar atento durante el proceso para lograr el punto justo.
El secreto del sabor está en poner la leche en polvo en una sartén antiadherente a fuego bajo. Hay que revolver constantemente con una espátula hasta que tome un color dorado, ya que este paso es el que le da el gusto característico. Una vez logrado el tostado, se pasa a un bowl o licuadora para sumarle el agua caliente, el aceite, el endulzante y la vainilla. El paso final es procesar todo hasta que la mezcla quede cremosa y homogénea.
Si la preparación queda muy espesa, se puede añadir un poco más de agua, siempre que esté caliente. Al terminar, se guarda en un frasco de vidrio con tapa y se deja enfriar. Este dulce se conserva entre cuatro y cinco días en la heladera gracias a la consistencia que le da el aceite de coco. Para quienes quieran probar versiones diferentes, se puede sumar un scoop de proteína, usar eritritol o saborizar con nueces picadas, una pizca de sal y cacao amargo.