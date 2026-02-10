Lo que comenzó como un pasatiempo entre amigos y familia, hoy es sinónimo de identidad, trabajo y crecimiento productivo. La Fábrica de Cerveza Artesanal Ancestral abrió sus puertas para recibir a autoridades del Gobierno provincial, en una visita cargada de historias, aromas a malta y sueños cumplidos.

El Estado acompañó a un emprendimiento que apuesta al valor agregado y al desarrollo agroindustrial local.

La recorrida se dio en el marco de la agenda de acompañamiento a emprendimientos locales impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. Allí fueron recibidos por los socios Marcelo García y Sebastián Moya, quienes compartieron el recorrido de una empresa que nació hace una década como un hobby familiar.

Ancestral abrió sus puertas y mostró su camino de hobby a industria local

Con el paso del tiempo, Ancestral fue creciendo a base de capacitaciones constantes, inversión, innovación y perfeccionamiento de procesos, hasta consolidarse como una de las fábricas cerveceras más importantes de la provincia de San Juan. Cada tanque, cada receta y cada etiqueta reflejan ese camino de esfuerzo sostenido.

Autoridades recorrieron Ancestral y destacaron el crecimiento cervecero

Durante la visita, la titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos Agropecuarios (UECPPA), Fernanda Moreno, recorrió las instalaciones junto a su equipo y dialogó con los socios, quienes destacaron el fuerte compromiso de la empresa con la formación y la educación. La fábrica ha recibido en numerosas oportunidades a instituciones educativas y brinda charlas de capacitación tanto para quienes desean iniciarse en el rubro como para cerveceros en actividad.

Además, se puso en valor el trabajo conjunto que se viene realizando para la conformación de la Cámara de Cerveceros, una herramienta clave para fortalecer al sector. Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia de contar con una entidad que permita articular acciones entre productores y el Estado, promoviendo la profesionalización y el crecimiento sostenido de la actividad.

Estos encuentros forman parte de una política pública orientada a potenciar emprendimientos agroindustriales, fomentar el agregado de valor y generar nuevas oportunidades para productores sanjuaninos. En Ancestral, la cerveza no solo se elabora: se construye una historia de esfuerzo, identidad local y futuro compartido.