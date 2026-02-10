Murió un niño de un año y nueve meses en el barrio La Estación

Un hecho trágico conmocionó al barrio La Estación, en el departamento Rawson, durante la noche del lunes 9 de febrero, con el fallecimiento de un niño de un año y nueve meses de edad.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 21.00 horas, una familia solicitó con urgencia el servicio de emergencias médicas al detectar que su pequeño hijo presentaba severas dificultades para respirar. Al arribar al domicilio, los efectivos y el personal sanitario encontraron al niño con signos de cianosis (coloración morada en labios y piel a causa de la falta de oxígeno).

Los profesionales de la salud procedieron de inmediato a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizarlo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no pudieron revertir su crítico estado de salud y el menor falleció en el lugar.

Los padres del niño revelaron a las autoridades que el pequeño presentaba problemas de salud de base desde su nacimiento, los cuales le generaban complicaciones recurrentes. En particular, había sido diagnosticado con el "Síndrome de West", un tipo de encefalopatía epiléptica grave que se manifiesta en la infancia.

Si bien la intervención de emergencia no logró salvar su vida, las causas exactas del deceso serán determinadas por la autopsia correspondiente, ordenada por la justicia en el marco de la investigación de rigor que se sigue por la muerte súbita de una persona menor de edad.