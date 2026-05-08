El fenómeno K-Pop llega a San Juan con el show musical “Cazadoras Doradas”

El fenómeno del K-Pop y el teatro musical familiar llegará este fin de semana a San Juan con la presentación de “Cazadoras Doradas”, un espectáculo que combinará canciones en español, coreografías inspiradas en la cultura pop coreana y una historia atravesada por la amistad y la superación personal. La propuesta se presentará el próximo domingo 10 de mayo, desde las 19, en el Teatro Oscar Kummel, con entradas generales de $30.000.

El show propone una aventura musical de 60 minutos protagonizada por un grupo de guerreras que deberán enfrentarse a los temidos “Saja Boys”, en una trama cargada de desafíos, acción y momentos emotivos. La puesta apunta a un público familiar y busca conectar especialmente con niños y adolescentes fanáticos del universo K-Pop, aunque también incorpora elementos teatrales y visuales pensados para adultos.

La obra se apoya en un importante despliegue escénico, con coreografías complejas, efectos especiales y una estética inspirada en las producciones musicales asiáticas contemporáneas. Cada conflicto dentro de la historia se transforma en un número musical que combina baile, actuación y canciones interpretadas íntegramente en español.

La propuesta busca posicionarse como una de las opciones más llamativas de la cartelera cultural local, especialmente por la incorporación de elementos vinculados al fenómeno global del K-Pop y por una narrativa centrada en valores positivos. Desde la organización señalaron que el espectáculo apuesta por una experiencia inmersiva y dinámica, con un ritmo ágil pensado para mantener la atención del público durante toda la función.