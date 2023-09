El domingo marcó un hito histórico en la provincia de Chaco con la victoria del candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, quien obtuvo más del 46% de los votos y se convirtió en el nuevo gobernador electo, evitando así la necesidad de un balotaje. Sin embargo, la sorpresa llegó de la mano de Patricia Bullrich, la candidata a la presidencia del partido, quien celebró el triunfo de manera inesperada y humorística, generando una ola de reacciones en las redes sociales.

Patricia Bullrich, conocida por su liderazgo en el partido, compartió un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. En el video, Bullrich aparece saliendo de una de las camionetas ploteadas con su campaña e imita una famosa escena de Guillermo Francella, conocido actor argentino. Con una sonrisa, Bullrich dice: "Hermosa mañana, ¿verdad?".

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

No todos reaccionaron de manera positiva ante el video de Bullrich. Algunos consideraron que no era apropiado y expresaron su desaprobación. Un seguidor comentó: "No le hagan estas cosas que la hunden más". Otro usuario, claramente en desacuerdo con su candidatura, dijo: "Sigan por favor con esto, que van a quedar en cuarto lugar después del voto en blanco".

En contraste, el expresidente Mauricio Macri también celebró la victoria en Chaco, pero lo hizo de manera más seria y mesurada. En sus redes sociales, escribió: "¡Vamos Chaco! Orgulloso del mensaje de cambio que dieron con fuerza y convicción los chaqueños hoy". Macri felicitó al gobernador electo Leandro Zdero y expresó su confianza en que, junto con Patricia Bullrich, llevarán el cambio a todo el país.