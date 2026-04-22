El frío otoñal se instalará en San Juan con madrugadas de 9°C

El Servicio Meteorológico Nacional emitió su pronóstico extendido para la provincia de San Juan, anticipando dos jornadas estables sin probabilidades de precipitaciones. De acuerdo con el informe oficial difundido para este miércoles 22 y jueves 23 de abril de 2026, las condiciones climáticas se mantendrán mayormente con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, sin alertas por tormentas ni lluvias en toda la región.

Para la jornada de hoy, miércoles, el organismo prevé una mañana con cielo algo nublado y una temperatura de 11°C, con vientos provenientes del oeste que oscilarán entre 7 km/h y 12 km/h. Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, el termómetro ascenderá hasta los 20°C y los vientos rotarán al sur con intensidad de 13 km/h a 22 km/h. Durante la noche, se mantendrá la condición de parcialmente nublado, la temperatura descenderá a 15°C y los vientos soplarán desde el sudoeste a una velocidad de entre 0 km/h y 2 km/h, sin ráfagas significativas en todo el día. La probabilidad de precipitación es de 0% para la mañana, 0% para la tarde y 0% para la noche.

El jueves, en tanto, comenzará con una madrugada de cielo parcialmente nublado y 9°C de temperatura, con viento del norte entre 7 km/h y 12 km/h. La mañana continuará con similares condiciones: parcialmente nublado, 13°C y viento también del norte a igual velocidad. Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, pero la temperatura alcanzará los 22°C, con viento del sector sudeste que soplará entre 13 km/h y 22 km/h. El cierre del jueves traerá un cielo algo nublado, una temperatura de 17°C y viento del sur con intensidad de 7 km/h a 12 km/h. Al igual que en la jornada anterior, no se esperan ráfagas destacadas y la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% para la madrugada, 0% para la mañana, 0% para la tarde y 0% para la noche.