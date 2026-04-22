Lo detuvieron tras ser acusado de violar a una mujer con retraso madurativo

Un suceso ocurrido el sábado pasado en un lote hogar de Rawson terminó con la imputación de un joven de 18 años por abuso sexual con acceso carnal. El caso se conoció a partir de la denuncia de un hermano de la víctima, quien declaró que "ingresó al baño de su vivienda -ubicado en el fondo de la propiedad- y encontró al sospechoso abusando de su hermana con discapacidad". En su relato, el hombre también especificó que al momento del hallazgo ambos "estaban desnudos".

La mujer afectada tiene 42 años y padece un retraso madurativo que acentúa su condición de vulnerabilidad. Ella manifestó ante los investigadores que "no sabía cómo había entrado el vecino" y relató que el agresor "la tomó por la fuerza en el baño y la sometió contra su voluntad". Antes de darse a la fuga, el sospechoso agredió físicamente al denunciante dándole un golpe en el rostro.

Durante la audiencia de este martes ante el juez Eugenio Barbera, los fiscales Mariano Juárez Prieto y Candela Pérez presentaron pruebas que incluyen informes médicos sobre lesiones recientes, estudios sobre el impacto emocional y muestras biológicas.

A pesar de que la parte acusadora solicitó la prisión preventiva en el penal de Chimbas, el magistrado aceptó el pedido de la defensora Cecilia Bianchi para que el imputado cumpla la medida en su casa mientras se desarrolla la investigación penal preparatoria por el plazo de un año. La fiscalía adelantó que "recurrirá al Tribunal de Impugnación" debido a que no está conforme con la decisión del juez.