El fútbol sanjuanino comienza a tomar forma de cara a la temporada 2026. Mientras los clubes se mueven con intensidad en el mercado de pases, confirman entrenadores y ponen en marcha las pretemporadas, desde la Liga Sanjuanina de Fútbol ya definieron una fecha clave que marca el inicio de la competencia.

Según confirmaron desde la entidad madre del fútbol local, el campeonato 2026 comenzará el 14 de febrero, con el objetivo de cumplir de manera ordenada con el calendario deportivo y garantizar que las competencias finalicen en los plazos previstos. La planificación tiene en cuenta, además, la posibilidad de que el Torneo Regional Federal Amateur comience a mitad de año, aunque por el momento no existe una confirmación oficial al respecto.

Este contexto obliga a la Liga a ordenar su cronograma con antelación, evitando superposiciones y permitiendo que los equipos que aspiren a competir a nivel nacional puedan hacerlo sin inconvenientes.

Otro de los puntos centrales de la temporada será la participación de San Martín. El conjunto verdinegro no formó parte de la competencia local en 2025 debido a un pedido especial, avalado por el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, para el torneo 2026 la situación será diferente.

De acuerdo a lo establecido, el conjunto de Concepción deberá presentarse de manera obligatoria en la Liga Sanjuanina durante esta temporada. En caso de no hacerlo, por reglamento, debería comenzar en la temporada B a partir de 2027.

Con fecha confirmada y definiciones importantes en el horizonte, el fútbol sanjuanino empieza a palpitar un 2026 que promete ser intenso, con clubes en plena preparación y decisiones clave que marcarán el desarrollo de la temporada.