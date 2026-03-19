El conflicto en los colegios preuniversitarios de San Juan sumó un nuevo capítulo con la organización de más de 600 padres que reclaman la normalización de las clases y advierten sobre las consecuencias del paro docente. La situación afecta a instituciones dependientes de la Universidad Nacional de San Juan y, según sostienen las familias, ya genera perjuicios académicos y emocionales en los estudiantes.

Uno de los voceros del grupo, Adán Rodríguez, padre de un alumno del Colegio Central Universitario, explicó que la preocupación crece con el paso de los días. “Somos más de 600 padres y madres autoconvocados de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario. Nos une exclusivamente el derecho de nuestros hijos a aprender, sin ningún tipo de motivación política”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el ciclo lectivo ya presenta interrupciones significativas. “En lo que va del año, los alumnos prácticamente no han tenido clases durante varios días, lo que profundiza un problema que ya se arrastra desde el año pasado”, indicó a radio Sarmiento.

Impacto en los estudiantes

Las familias sostienen que la falta de continuidad afecta directamente el proceso educativo. “Se está produciendo un daño pedagógico importante, con desmotivación, angustia emocional y la pérdida de hábitos de estudio en los estudiantes”, afirmó Rodríguez.

Además, advirtió sobre las dificultades cotidianas que enfrentan los hogares. “Muchas familias no saben si al día siguiente habrá clases, lo que genera complicaciones organizativas y también costos adicionales en transporte y apoyo escolar”, explicó.

Falta de respuestas oficiales

El grupo presentó un reclamo formal ante el rectorado solicitando medidas concretas para garantizar el dictado de clases. “Pedimos que se implemente una guardia mínima del 75% de docentes, en línea con el carácter esencial de la educación, pero no obtuvimos ninguna respuesta dentro del plazo establecido”, aseguró.

Según detalló, la situación actual es inversa a lo solicitado. “Hoy más del 90% de los alumnos no está teniendo clases con normalidad”, agregó.

Camino judicial y gestiones

Ante la falta de respuestas, los padres evalúan avanzar por la vía legal. “Estamos trabajando con asesoramiento jurídico para presentar un amparo colectivo que garantice el derecho a la educación de nuestros hijos”, adelantó Rodríguez.

También cuestionó la falta de intervención de otros organismos. “Acudimos a la Defensoría del Pueblo, pero se nos informó que no tienen injerencia en este conflicto, lo que nos deja sin respaldo institucional en esta instancia”, sostuvo.

Consecuencias acumuladas

El reclamo se apoya en antecedentes recientes que agravan el escenario. “El año pasado se perdieron más de 30 días de clases, lo que equivale a siete semanas fuera de las aulas, y muchos contenidos no se recuperaron”, recordó.

Finalmente, Rodríguez puso el foco en la dificultad de revertir la situación. “Los días perdidos no se recuperan plenamente, ya que los estudiantes deben estudiar contenidos por su cuenta para ser evaluados, lo que genera una sobrecarga académica y mayores niveles de estrés”, concluyó.