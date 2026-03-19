El precio del petróleo registró una fuerte suba y superó los 114 dólares por barril en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, marcada por ataques a instalaciones energéticas y el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz. La situación genera máxima tensión en los mercados internacionales y temor por el abastecimiento global.

El salto en la cotización del crudo responde a la destrucción de infraestructura clave en Irán y a la interrupción del tránsito marítimo en una de las rutas más importantes del mundo para el comercio energético. Por este corredor pasa cerca del 20% del petróleo global, lo que lo convierte en un punto neurálgico para la economía internacional.

La escalada se intensificó tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el yacimiento de gas Pars Sur, lo que derivó en represalias iraníes sobre instalaciones energéticas en la región. Este escenario eliminó cualquier expectativa de estabilización de precios en el corto plazo.

En paralelo, los ataques a refinerías, puertos y complejos energéticos en países del Golfo, junto con agresiones a buques petroleros, incrementaron la incertidumbre en los mercados, provocando también subas en el gas natural y fuertes caídas en las bolsas internacionales.

Analistas advierten que la crisis podría agravarse si se mantiene el bloqueo en Ormuz o si continúan los ataques a la infraestructura energética, ya que la región concentra una porción clave de la producción y exportación mundial de hidrocarburos.

Con este panorama, el mercado energético atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años, con precios en alza, alta volatilidad y el riesgo latente de una crisis global de abastecimiento.