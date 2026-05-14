El Gobierno nacional avanzó en Diputados con la reforma del régimen de zona fría y confirmó un fuerte recorte en los subsidios al gas: 1.600.000 hogares dejarán de recibir el beneficio si el proyecto se convierte en ley. La medida apunta a focalizar la ayuda en los sectores de menores ingresos y reducir el costo fiscal del esquema vigente.

Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, el nuevo sistema mantendrá la asistencia para unos 1.800.000 usuarios, que tendrán descuentos superiores al 75% durante el invierno. Además, el universo alcanzado incluirá a familias con ingresos de hasta tres canastas básicas, personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas y hogares de barrios populares, alcanzando a unas 9 millones de personas.

El cambio central es que el subsidio dejará de ser generalizado y pasará a depender del nivel de ingresos. Aquellos hogares que superen el umbral económico establecido quedarán automáticamente excluidos del beneficio, lo que explica la salida de 1,6 millones de usuarios del sistema.

En paralelo, también se modificará la forma de aplicación del subsidio: ya no impactará sobre el cargo fijo, sino sobre el consumo real de gas, y el Gobierno tendrá la facultad de ajustar el porcentaje de descuento según la evolución del precio mayorista.

Que pasará en San Juan

En este contexto, la situación de San Juan generó inquietud, pero desde el oficialismo provincial llevaron tranquilidad. Los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime aseguraron que la provincia no perderá la condición de zona fría y que quienes hoy reciben el subsidio lo mantendrán, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos.

“San Juan va a seguir manteniendo el subsidio para quienes ya lo tienen”, remarcaron. Además, indicaron que las familias que no superen las tres canastas básicas podrán inscribirse en caso de no estar incluidas actualmente.

De esta manera, el impacto del recorte en la provincia sería limitado y concentrado únicamente en los sectores de mayores ingresos. “No se va a ver afectado el bolsillo de los sanjuaninos más vulnerables”, sostuvo Picón, al tiempo que destacó que la provincia está al día con CAMMESA.

El oficialismo buscará aprobar la iniciativa en el recinto el próximo 20 de mayo. Aunque ya cuenta con dictamen de mayoría, las diferencias en algunos bloques anticipan que el debate continuará abierto hasta la votación final.