El Gobierno nacional saldrá a buscar este viernes al menos 300 millones de dólares en el mercado local mediante una nueva licitación de deuda, con el objetivo de cubrir vencimientos en moneda extranjera y sostener su programa financiero.

La estrategia del Ministerio de Economía consiste en ofrecer bonos en dólares a inversores locales, en un contexto donde el acceso al financiamiento internacional sigue limitado y se busca captar ahorro interno.

En esta oportunidad, el Tesoro reabrirá el bono con vencimiento en 2027 (AO27), que ya fue utilizado en colocaciones anteriores, y sumará un nuevo título con plazo hasta octubre de 2028 (AO28), ampliando el horizonte de financiamiento más allá del actual mandato.

Ambos instrumentos pagarán una tasa cercana al 6% anual en dólares, con intereses mensuales, y forman parte de una licitación que podría alcanzar hasta 500 millones de dólares si se completa la colocación prevista en distintos tramos.

El objetivo oficial es doble. Por un lado, cubrir compromisos de deuda en dólares previstos para los próximos meses. Por otro, testear la capacidad del mercado doméstico para absorber instrumentos en moneda extranjera a mayor plazo.

Analistas del mercado consideran que esta operación funcionará como una prueba de confianza clave para el Gobierno, ya que permitirá medir el interés de los inversores en financiar al Estado más allá de 2027, en un contexto atravesado por la incertidumbre política y económica.

En paralelo, el Tesoro también buscará renovar vencimientos en pesos por cifras millonarias, en una estrategia integral que apunta a ordenar el perfil de deuda y reducir presiones sobre el frente externo.

De esta manera, el Ejecutivo intenta sostener el financiamiento sin recurrir al mercado internacional, apoyándose en el ahorro local y en instrumentos en dólares que permitan ganar previsibilidad en el pago de sus obligaciones.