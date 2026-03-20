El gobierno de Donald Trump busca que el Congreso de Estados Unidos apruebe un paquete de más de 200.000 millones de dólares para financiar la guerra contra Irán, en medio de una escalada del conflicto que ya lleva varias semanas y sin una fecha clara de finalización.

El pedido fue impulsado por el Pentágono y defendido públicamente por el secretario de Defensa, quien justificó la magnitud del monto al señalar que el dinero es necesario para sostener la ofensiva militar y reponer armamento. La frase que sintetizó la postura oficial generó polémica: “se necesita dinero para matar a los malos”.

Según trascendió, los fondos no solo apuntan a cubrir los costos actuales de la guerra, sino también a reforzar el arsenal militar estadounidense y garantizar la capacidad operativa frente a otros posibles conflictos globales.

El conflicto, iniciado a fines de febrero, ya implicó miles de ataques sobre territorio iraní y un despliegue militar creciente en la región del Golfo Pérsico. Sin embargo, desde el gobierno evitaron precisar cuánto tiempo podría extenderse la guerra.

La iniciativa abrió un fuerte debate en el Congreso, donde legisladores de la oposición y algunos sectores oficialistas cuestionan el monto solicitado y la falta de claridad sobre los objetivos estratégicos. También advierten sobre el impacto en el déficit fiscal y la deuda pública.

En paralelo, el conflicto ya muestra efectos en la economía global, especialmente en el precio del petróleo, que registró subas ante la tensión en Medio Oriente y el riesgo sobre rutas energéticas clave.

Mientras tanto, Trump defendió la necesidad del financiamiento y aseguró que es un costo necesario para sostener la supremacía militar de Estados Unidos, aunque evitó confirmar detalles del monto final que se discutirá en el Congreso.