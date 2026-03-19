El Gobierno define cómo liquidará los haberes de marzo de los sueldos docentes

El Gobierno de San Juan avanza en la liquidación de los salarios docentes de marzo en un escenario marcado por demoras, tensiones gremiales y plazos administrativos ajustados. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, aseguró que el proceso se encuentra en evaluación, aunque garantizó que se hará un “esfuerzo enorme” para cumplir con los pagos.

Según explicó el funcionario, el cronograma habitual de liquidaciones se vio afectado por la falta de acuerdo con los gremios docentes, lo que obligó a postergar definiciones clave. “Hemos estado retrasando todo el proceso”, reconoció, y atribuyó la situación a lo que calificó como “mezquindades gremiales” que, a su entender, impidieron cerrar el conflicto en tiempo y forma.

En este contexto, el Ministerio analiza alternativas para concretar la liquidación dentro de los plazos previstos. La dificultad radica en que la próxima semana contará con menos días hábiles, lo que complica aún más la operatoria administrativa. Frente a esto, Gutiérrez adelantó que se reforzarán los equipos técnicos encargados de liquidar sueldos, quienes deberán trabajar incluso durante el fin de semana y feriados para evitar mayores demoras.

Incertidumbre sobre el criterio de liquidación

Uno de los puntos centrales que aún no tiene definición es si los haberes se liquidarán en base a la última propuesta salarial del Gobierno. Sobre esto, el ministro evitó dar una confirmación tajante y señaló que la decisión final está en análisis.

“Estamos evaluando qué es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a comunicar prontamente”, indicó. De esta manera, persiste la incertidumbre entre los docentes respecto al monto que percibirán este mes y bajo qué esquema se aplicarán los incrementos.

Mensaje a los docentes

Más allá de las diferencias con los gremios, Gutiérrez buscó enviar un mensaje directo al sector docente. “Nuestro norte está en los docentes, no en los sectores gremiales”, afirmó, al tiempo que remarcó que la prioridad del Gobierno es sostener el poder adquisitivo, especialmente en los salarios más bajos.

En ese sentido, aseguró que la intención oficial es garantizar que los docentes no pierdan frente a la inflación y mejorar sus condiciones laborales, aunque admitió que el actual contexto podría generar “algunas complicaciones” en la liquidación de marzo.

Pese a las dificultades, desde el Ejecutivo provincial confían en que el proceso se completará con éxito, aunque reconocen que implicará un esfuerzo adicional del personal administrativo en un escenario atravesado por la falta de acuerdo paritario y los tiempos cada vez más acotados.