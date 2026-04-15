En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba junto a su familia para pasar el Año Nuevo.

La información fue aportada por la aerolínea Latam, a pedido de la Fiscalía, y permitió reconstruir el itinerario. El funcionario partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024 y regresó el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú. Viajó acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos.

Según consta en la causa, los pasajes fueron abonados en efectivo. Cada ticket tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que suma un total de 5.800 dólares por el grupo familiar. La investigación también determinó la intervención de una agencia de viajes como intermediaria en la operación.

En tribunales indicaron que se analizó la categoría del vuelo. Si bien se mencionó inicialmente primera clase, la aerolínea no ofrece ese servicio para ese destino, por lo que se trataría de pasajes en premium economy, en línea con los valores abonados.

La fiscalía ahora busca determinar en qué hotel se alojó la familia y cuánto se pagó por la estadía, con el objetivo de incorporar esos gastos al análisis global del patrimonio del funcionario.

En paralelo, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa. Esto permitirá acceder a movimientos financieros, incluyendo consumos con tarjetas de crédito durante el viaje y en el período investigado.

La causa también incluye otros desplazamientos. Entre ellos, el viaje a Nueva York en el marco de la “Argentina Week 2026”, donde Adorni y Angeletti compartieron vuelo de regreso en un servicio directo entre JFK y Ezeiza. Mientras que el pasaje del funcionario fue cubierto por una agencia estatal, aún no se determinó quién financió el de su pareja.

Asimismo, se investiga un traslado en avión privado a Punta del Este junto al periodista Marcelo Grandío, vinculado a contrataciones con la Televisión Pública.

De acuerdo con la causa, se registran más de 15 viajes al exterior realizados por Adorni y Angeletti desde diciembre de 2023. Todos estos movimientos, junto con operaciones inmobiliarias y otros gastos, forman parte del análisis que busca establecer si el nivel de vida del funcionario es compatible con sus ingresos declarados.