La Renga realizó una donación al Hospital de Niños Pedro de Elizalde, donde entregó consolas de videojuegos destinadas a pacientes internados. La acción se llevó a cabo en el marco de una visita al establecimiento, ubicado en el barrio de Constitución.

Según trascendió a partir de publicaciones institucionales y registros en redes sociales, los dispositivos serán utilizados en las salas de internación con el objetivo de ofrecer espacios de recreación a niños y niñas durante su permanencia en el hospital. La iniciativa se inscribe en una serie de prácticas orientadas a mejorar las condiciones de acompañamiento en contextos de atención pediátrica.

En la actividad participó Gabriel “Tete” Iglesias, bajista del grupo, quien mantiene un vínculo personal con la institución, donde estuvo internado durante su infancia. La presencia de integrantes de la banda incluyó un recorrido por las instalaciones y el contacto con personal de salud y pacientes.

El Hospital Pedro de Elizalde es uno de los centros pediátricos de referencia en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos años, distintas organizaciones y figuras del ámbito cultural han realizado aportes destinados a mejorar la infraestructura y los servicios complementarios para pacientes y sus familias.