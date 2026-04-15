Con nueves meses de seguimiento e investigación reservada, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, bajo las directivas del fiscal Nicolás Alvo, procedió a la detención de un joven de 20 años de edad, sospechoso de tráfico de información digital de abuso infantil y pedofilia. Hubo 19 reportes de la plataforma internacional NCMEC, que registran la subida de archivos de contenido visual de abuso sexual infantil desde julio de 2025.

Los investigadores rastrearon la actividad digital vinculada a un mismo dispositivo y correo electrónico, lo que permitió geolocalizar la conexión en San Juan y seguir el rastro del usuario durante meses de seguimiento tecnológico.

El detenido se llama Julián Ignacio Diaz Terrado, nacido en San Juan y que actualmente reside de forma alterna entre su domicilio y Córdoba, donde cursa estudios en Artes Escénicas.

De acuerdo con lo revelado en la causa, el usuario utilizaba maniobras de ocultamiento técnico para intentar evadir los controles de las autoridades y sistemas de protección.

Ocultaba su Identidad de red, poseía múltiples chips de telefonía móvil registrados a nombre de terceras personas. Ante el volumen del material secuestrado, el informe pericial detalla el usuario cargó a una web 115 imágenes y un informe de 50 páginas. El material sensible involucra a niñas de entre 4 y 5 años de edad.

Tras el análisis de direcciones IP y el entrecruzamiento de datos personales, el fiscal Alvo coordinó las medidas operativas que culminaron con la captura del joven hoy miércoles. El implicado, quien es hijo de un profesional del ámbito periodístico local, quedó a disposición de la justicia para enfrentar los cargos por la tenencia y presunta difusión de material de abuso sexual infantil.