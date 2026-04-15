Gremios docentes exigen blanquear aumentos y evitar descuentos

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a activarse este miércoles en el Centro Cívico con posiciones todavía alejadas. El encuentro reunió a representantes de UDAP, UDA y AMET con funcionarios del Ejecutivo provincial, en el marco de la continuidad del cuarto intermedio dispuesto días atrás.

En la previa de la reunión, los sindicatos ya habían marcado con claridad cuáles son sus condiciones para avanzar hacia un acuerdo. En primer lugar, reclamaron que no se aplique el descuento por el paro realizado el pasado 9 de abril. En segundo término, exigieron que cualquier mejora salarial deje de estar compuesta por sumas no remunerativas y pase a ser bonificable, impactando de manera directa en el salario básico.

Ambos planteos son el eje del debate en esta nueva instancia, donde los gremios buscan una recomposición que tenga efectos reales en los ingresos del sector. Desde el sindicalismo docente sostienen que el actual esquema de pagos no logra acompañar el ritmo de la inflación y termina licuando el poder adquisitivo.

Por el lado del Ejecutivo, participan el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quienes llegaron con la tarea de reformular la propuesta presentada anteriormente. Sin embargo, las restricciones presupuestarias siguen siendo un condicionante clave. Desde el Gobierno advierten que la caída en la recaudación y en los recursos por coparticipación limita el margen de maniobra para mejorar la oferta.

La última propuesta oficial incluyó el pago de un bono extraordinario de $120.000, no remunerativo y por única vez, junto con una actualización escalonada del valor índice: 2% en mayo y 3% en junio. También se contemplaron ajustes en ítems como conectividad y radios. No obstante, la iniciativa fue rechazada de plano por los gremios, que consideran insuficiente la mejora y cuestionan la falta de impacto estructural en los haberes.

Con este escenario, la negociación continúa abierta y con la expectativa que exista un resultado que permita desarticular el conflicto actual.