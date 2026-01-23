El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, incrementó a 20 millones de pesos las recompensas para quienes aporten información que contribuya a encontrar a los menores Loan Danilo Peña y Lian Gael Flores, cuyas desapariciones aún no han sido esclarecidas por completo.

En el caso de Loan Peña, quien fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobar, de la localidad de 9 de Julio en Corrientes, el monto original de la recompensa (establecido en 5 millones de pesos) fue elevado luego de un pedido del Juzgado Federal de Goya ante la falta de avances concretos en la causa.

Publicidad

Por su parte, la recompensa por información sobre Lian Flores, desaparecido el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, Córdoba, también fue aumentada desde los 10 millones de pesos iniciales a 20 millones, en función del tiempo transcurrido sin resultados decisivos y la necesidad de obtener datos significativos para la investigación.

Ambas recompensas forman parte de una estrategia para incentivar a la comunidad a colaborar con las autoridades judiciales y de seguridad, y se acompañan de herramientas como la actualización de los rostros de los menores mediante inteligencia artificial, destinada a facilitar su identificación.

Publicidad

Los casos siguen bajo el protocolo de Alerta Sofía, el sistema de emergencia nacional para la búsqueda rápida de niños y adolescentes desaparecidos en situación de riesgo, y continúan siendo investigados por las fuerzas de seguridad y la Justicia.